Fognini-Alcaraz: la storia del match



Sfida inedita tra il 'terribile' 18enne di Murcia (n° 29 del ranking) e il ligure (n° 38), che tornava in una semifinale del circuito maggiore dopo quasi tre anni, da Montecarlo 2019, quando sconfisse Rafa Nadal per la quarta volta in carriera (vincendo poi il torneo contro il serbo Dusan Lajovic). Partenza in salita per il 34enne di Arma di Taggia - finalista sulla terra rossa brasiliana nel 2015 - costretto subito a cedere il break allo spagnolo, che qui esordì tra i 'grandi' nel 2020 con una vittoria ai danni di Albert Ramos-Vinolas. 'Carlitos' non perdona nulla all'azzurro - meno brillante rispetto ai match disputati in precedenza con Facundo Bagnis, Pablo Carreno Busta e Federico Coria - e chiude il parziale in poco più di 40 minuti, regalando una serie di dropshot d'alta scuola. Nel secondo è un altro Fognini: migliora al servizio e si spinge fino al 4-1 deliziando il pubblico del 'Guga Kuerten' con alcune delle sue magie (vedi il 'no look' d'antologia nel quinto game), ma deve arrendersi al ritorno del NextGen che approda alla sua seconda finale dopo quella di Umago e che, in caso di successo, farà il suo ingresso in top 20.