Djokovic si separa dallo storico coach Vajda

Vajda non era partito con Djokovic per gli Australian Open , quando il serbo è stato espulso dal Paese, e non si è visto nemmeno per il suo ritorno in campo, a Dubai . Il resto del team è rimasto invariato, Goran Ivanisevic come coach, i fisioterapisti Badiu e Amanovic e il preparatore atletico Marco Panichi . Nella settimana in cui Djokovic, 34 anni, perde la prima posizione del ranking, dopo 86 settimane consecutive , e il suo storico sponsor Peugeot decide di interrompere il rapporto, il serbo perde dunque un altro pezzo importante del suo staff, figura fondamentale della sua carriera. È stato Vajda, a partire dal 2006, a portare il tennista serbo in cima alla classifica mondiale. Al suo fianco Djokovic ha conquistato 20 titoli del Grande Slam, dal 2008 al 2021 .

Figura fondamentale per Djokovic

Anche quando sono subentrati nuovi innesti nel team come Boris Becker, il coach slovacco è sempre rimasto nei box, come allenatore in seconda. Vajda c’è sempre stato, a parte una breve pausa da maggio 2017 a maggio 2018, il peggior momento della carriera di Nole a livello di trofei conquistati. È stato Vajda l’uomo a cui si è rivolto Nole dopo la fine del rapporto con Andre Agassi, con lui dopo due anni di insuccessi e di zero titoli Slam, Nole ha ricominciato a vincere. Soprattuto, dopo due anni di dieta vegana e l’influenza del guru spirituale Pepe Imaz, il serbo, su consiglio di chi lo conosce da quando era bambino, ha ripreso a concentrarsi sul tennis giocato. “Il tennis non si puó basare sulla filosofia” aveva detto un giorno il coach al suo ex allievo, che lo rivoleva nel box. Al momento, non è ancora chiaro dove vedremo giocare Djokovic, la sua programmazione è condizionata dalle norme anticovid e dalle regole per i non vaccinati, certamente non vedremo più Vajda al suo fianco