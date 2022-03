Niente vaccino, Djokovic non sarà a Indian Wells e Miami

Le nuove regole consentirebbero all’ex numero uno al mondo di partecipare ai tornei in programma in Francia, dall’ Atp 1000 di Montecarlo, che dal 9 al 17 aprile inaugura la stagione sulla terra rossa, fino al Roland Garros. Il tennista serbo, che non è vaccinato e non ha intenzione di vaccinarsi, al momento non può partire per gli Stati Uniti per giocare i tornei di Indian Wells e di Miami, in programma dal 10 marzo e in diretta su Sky Sport.