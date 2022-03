Ospite a sorpresa durante la conferenza stampa dell'Italia dopo il successo in rimonta contro la Slovacchia, che è valsa la qualificazione alla fase a gironi di Coppa Davis: Matteo Berrettini ha infatti videochiamato il gruppo guidato da capitan Volandri per complimentarsi. "Bravi, siete stati grandi!", ha detto il numero 7 del mondo

"Bravi, siete stati grandi". La videochiamata con Matteo Berrettini, mentre l'Italia è schierata al tavolo della conferenza stampa all'NTC Centre di Bratislava dopo il 3-2 sulla Slovacchia che vale la qualificazione alla fase a gironi delle Coppa Davis, è la fotografia dello spirito all'interno del gruppo azzurro. Un valore aggiunto in una sfida nella quale l'Italia ha incontrato più insidie del previsto, chiudendo i conti solo nell'ultimo singolare grazie alla vittoria in rimonta di Lorenzo Musetti su Norbert Gombos. Berrettini aveva ricevuto ai tempi della convocazione un'esenzione per potersi preparare al meglio per la stagione, che lo vedrà impegnato dalla prossima settimana a Indian Wells e Miami (diretta Sky Sport).