8 settimane di stop e 25mila dollari di multa. Anzi no: dopo aver perso la testa al termine del match di doppio di Acapulco (colpì più volte la sedia dell'arbitro, oltre a insultare il direttore di gara), Alexander Zverev potrà essere regolarmente in campo nelle prossime settimane (domani inizia il Masters 1000 di Indian Wells), pena sospesa nel periodo di prova che terminerà il 22 febbraio 2023 (ossia un anno dopo i fatti di Acapulco). Il vicepresidente dell'Atp per il regolamento e le competizioni, Miro Bratoev, ha "riscontrato un comportamento aggravato, secondo le parole del codice disciplinare", ma squalifica e multa non saranno adottate se Zverev si asterrà per un anno da "comportamenti irrispettosi o aggressivi, abusi verbali o fisici, nei confronti di un arbitro, avversario, spettatore o altra persona durante o alla fine di una partita".