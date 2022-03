Traguardo speciale a Indian Wells per il 34enne britannico, che vince in rimonta 1-6, 6-2, 6-4 contro il giapponese Daniel. Si è trattato della vittoria numero 700 in carriera di Murray, qualificato al 2° turno dove affronterà Bublik. Il torneo è in diretta su Sky Sport

Quasi due ore di gioco per festeggiare un’altra impresa in carriera. Inesauribile Andy Murray, frenato dai gravi infortuni ma tornato ad alti livelli. Lo dimostra l’ultima importante vittoria, successo al 1° turno del torneo di Indian Wells ovvero il primo Masters 1000 della stagione. Il 34enne britannico, opposto al giapponese Taro Daniel, fatica nel primo set (perso 6-1) ma la spunta in rimonta 6-2, 6-4 e si qualifica al 2° turno dove incontrerà il kazako Aleksandr Bublik. Traguardo importante per Murray che ha centrato la vittoria numero 700 in carriera, lui che vanta tra i vari titoli anche tre Slam (US Open nel 2012 oltre a due volte Wimbledon nel 2013 e nel 2016). Il Masters di Indian Wells è in diretta su Sky Sport Tennis e Sky Sport Action.