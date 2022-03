Rafa Nadal batte Opelka e conquista i quarti di finale a Indian Wells: per il maiorchino si tratta del 18° successo consecutivo dell'anno. Sfiderà Nick Kyrgios. Avanti anche Alcaraz, Rublev e il campione in carica Norrie. Il torneo in diretta su Sky Sport Tennis

Nemmeno il miglior Reilly Opelka riesce a fermare il Rafa Nadal versione 2022. Lo spagnolo vola ai quarti di Indian Wells grazie al doppio 7-6 , dopo aver recuperato un break di svantaggio nel secondo set. Nadal, al 18° successo di fila dell'anno , affronterà Nick Kyrgios , mentre nell'altro quarto di finale della parte alta Taylor Fritz incontrerà Miomir Kecmanovic . Il maiorchino rimane il giocatore con la miglior classifica rimasto in tabellone nel primo Masters 1000 della stagione che punta a vincere per la quarta volta dopo i trionfi del 2007, del 2009 e del 2013.

Avanti super Alcaraz e Rublev

Il quadro dei quarti di finale è completato con l’ennesima prova di forza di Carlos Alcaraz. Il 18enne spagnolo ha liquidato 7-5 6-1, un Gael Monfils capace di far cadere la testa del n.1 del mondo Daniil Medvedev. L’allievo di Jean Carlos Ferrero per un posto in semifinale affronterà Cameron Norrie, campione in carica a Indian Wells, che ha rifilato un secco 6-2 6-4 a Jenson Brooksby. Nella parte bassa del tabellone 12°successo consecutivo per Andrey Rublev, che si è imposto 7-6 6-4 con Hubert Hurkacz. Affronterà nei quarti Grigor Dimitrov che ha superato John Isner 6-3 7-6.