Ritiro per Sinner influenzato, Kyrgios ai quarti

Sfortunato Jannik Sinner, costretto a rinunciare alla sfida valida per gli ottavi di finale di Indian Wells contro Kyrgios. L'azzurro aveva accusato dei sintomi influenzali già nella partita di martedì con il francese Bonzi, riuscendo comunque a terminare il match vinto in tre set. Le sue condizioni non sono evidentemente migliorate, portandolo alla scelta del ritiro a poche ore dalla partita. A comunicarlo l'organizzazione del Masters 1000 californiano su Twitter. Kyrgios si qualifica quindi per i quarti senza giocare. A inizio febbraio, dopo l'Australian Open, Sinner era risultato positivo al Covid, saltando i tornei di Rotterdam e Marsiglia per tornare in campo a Dubai.