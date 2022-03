Sono cinque gli azzurri ai nastri di partenza del “Miami Open”, secondo Atp Masters 1000 stagionale che si disputa sui campi in cemento dell’impianto dell’Hard Rock Stadium in Florida. Si tratta di Matteo Berrettini, Jannik Sinner, Fabio Fognini, Lorenzo Musetti e Lorenzo Sonego. Tutto il torneo in onda su Sky dal 23 marzo