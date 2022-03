Il match più atteso degli ottavi di finale del Masters di Miami è quello che vedrà in campo il nostro Jannik Sinner contro il ritrovato Nick Kyrgios. "Odiavo la vita, ora sto meglio fisicamente e di testa", ha spiegato l'australiano. I due si trovano per la prima volta, dopo essersi sfiorati a Indian Wells a causa del ritiro dell'azzurro. Il match, come tutto il torneo di Miami, è in diretta su Sky Sport Tennis e Sky Sport Action SINNER, CHE RIMONTA CON CARRENO - HIGHLIGHTS FOGNINI-KYRGIOS Condividi

Regolarità contro follia, lavoro contro esuberanza, Sinner contro Kyrgios. Miami è in trepidante attesa per il match di ottavi di finale tra l'italiano e l'australiano, in programma martedì e in diretta su Sky Sport. E' la sfida tra due mondi agli antipodi, che in comune hanno una sola cosa, lo sconfinato talento.

Sinner-Kyrgios, i precedenti Quello di Miami sarà un match inedito tra i due. Sinner infatti non ha mai affrontato in carriera Nick Kyrgios. I due avrebbero dovuto incontrarsi un paio di settimane fa, sempre negli ottavi, ad Indian Wells ma la sfida era saltata per il forfait dell’azzurro dovuto all’influenza.

Il percorso di Sinner a Miami Il 20enne di Sesto Pusteria, n.11 del ranking e 9 del seeding, finalista lo scorso anno stoppato da Hurkacz, dopo aver annullato tre match-point al finlandese Emil Ruusuvuori, n.71 ATP, ha battuto al termine di una battaglia di quasi tre ore e un quarto, lo spagnolo Pablo Carreno Busta, n.19 del ranking e 17 del seeding, al quale ha annullato ben cinque match-point (uno nel decimo gioco del secondo set ed altri quattro in quello della frazione decisiva). E’ la terza volta quest’anno che vince dopo aver annullato match-point, la seconda in questo torneo, la sesta in carriera.