Prima di Miami Francisco non aveva mai vinto un match del circuito maggiore sul cemento: in Florida ha messo in fila l’olandese Griekspoor, n.57 ATP, ha beneficiato del ritiro per infortunio a metà del scondo set dello statunitense Opelka, n.18 del ranking e 16 del seeding, ha concesso appena cinque giochi al francese Monfils, n.24 del ranking e 22 del seeding, e negli ottavi ha battuto in rimonta l’altro statunitense Frances Tiafoe, n.31 ATP e 28esima testa di serie.