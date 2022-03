WTA Miami, Bronzetti si ferma agli ottavi

Stop agli ottavi di finale per Lucia Bronzetti, che esce di scena al quarto turno del “Miami Open”, terzo WTA 1000 stagionale che si sta disputando sui campi in cemento dell’impianto dell’Hard Rock Stadium. La romagnola, seconda lucky loser ad approdare tra le migliori 16 a Miami dopo l’argentina Gisela Dulko (2004), è stata battuta in rimonta da Daria Gavrilova, n.249 WTA e in tabellone grazie ad una wild card, che ha scelto di utilizzare il cognome del marito, il tennista australiano Luke Saville. 5-7, 6-4, 7-5 i parziali per l'aussie in tre ore di gioco. L’avventura della 23enne di Villa Verucchio, n.102 WTA, iniziata dalle qualificazioni e impreziosita dalle vittorie contro Alja Tomljanovic, Stefanie Voegele e Anna Kalinskaya (quest'ultima per forfait), si chiude a Miami con la certezza di firmare, da lunedì 4 aprile, un primato personale con il nuovo best ranking: al momento è virtualmente n.84.