Servirà almeno una settimana per capire quando Matteo Berrettini potrà tornare in campo. Lo ha spiegato a SuperTennis Umberto Rianna , responsabile del progetto Over 18 della Federazione Italiana Tennis e nello staff del numero 6 del ranking mondiale: " Fra sette, otto giorni toglierà il gessetto alla mano destra ed effettuerà una visita di controllo". Matteo sarà visitato a Barcellona, dove è stato operato. L'intervento chirurgico si è reso necessario per un problema che aveva avvertito già a Indian Wells e si è ripresentato a Miami , costringendolo al forfait poco prima dell'esordio del 1000 in Florida.

Rianna: "Matteo sta metabolizzando l'infortunio"

"Ha sentito una fitta giocando una volée di rovescio - ha spiegato Rianna -. Coach Vincenzo Santopadre l'ha visto ieri, e mi ha detto che Matteo sta bene, anche il morale è ok. Sta metabolizzando quanto successo". La domanda che tutti si pngono è : quando tornerà in campo Berrettini? Una volta effettuata la visita di controllo, sarà possibile iniziare a definire in maniera più dettagliata il programma di recupero per consentirgli di rientrare in campo nel più breve tempo possibile. Appare improbabile che possa essere in campo nel primo Masters 1000 sul rosso, a Montecarlo, in calendario dall'11 aprile e in diretta su Sky Sport. Più probabile che l'azzurro punti al trittico che vedrà susseguirsi Madrid, Roma e Roland Garros.