Entra nel vivo il Masters di Montecarlo, primo 1000 sul rosso della stagione. Fognini apre il programma del Centrale contro Rinderknech, Sinner sfida Coric come terzo incontro di giornata. Il torneo in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e in streaming su NOW. Sul nostro liveblog cronaca e aggiornamenti

