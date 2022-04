Alcaraz batte Hurkacz, in finale affronterà Ruud

Carlos Alcaraz ha fermato anche il campione in carica a Miami, Hubert Hurkacz. In una semifinale conclusa senza break, lo spagnolo ha chiuso 7-6 7-6. In finale affronterà domenica alle 19 il norevegese Ruud, diretta su Sky Sport

Il 18enne spagnolo Alcaraz è in finale al Masters 1000 di Miami, la finale più importante della sua giovane carriera. Ha eliminato in semifinale il detentore del titolo, il polacco Hurkacz. Decisivi due tiebreak. E' finita 7-6, 7-6 in 2 ore e 2 minuti di gioco. Nel tiebreak del primo set Alcaraz era sotto 3-5 ma con 4 punti di fila ha rimontato e vinto il parziale. Sul 5 pari del secondo set ha annullato due palle break, portando il bilancio nel torneo di 15 palle break salvate su 17. Al tiebreak lo spagnolo ha poi chiuso 7 punti a 2. Un vincente in più per Hurkacz, 23 a 22, che però si deve arrendere a un giocatore che sta bruciando le tappe. Dopo la semifinale a Indian Wells, sconfitto dal suo idolo Nadal, Alcaraz è a una vittoria dal titolo a Miami. Sarebbe il primo titolo 1000 anche per il suo avversario, il norvegese Ruud. Hurkacz giocherà comunque una finale, in doppio con Isner contro l'olandese Koolhof e il britannico Skupski. Appuntamento sabato alle 21.30 su Sky Sport Tennis.