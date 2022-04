Miami, la finale Alcaraz-Ruud LIVE su Sky alle 19

Una prima serata di grande tennis al Masters 1000 di Miami, con la finale tra i giovani talenti Carlos Alcaraz e Casper Ruud. Per entrambi si tratta della prima finale in carriera in un Masters 1000. Il match è in programma alle 19.00, diretta con lo studio pre-partita dalle 18.45 su Sky Sport Tennis e in streaming su Sky Go e Now Tv Condividi

Gioventù al potere sul cemento di Miami. In finale sono infatti arrivati, perdendo entrambi solo un set in tutto il torneo, i talenti emergenti Carlos Alcaraz (18 anni, spagnolo) e Capser Ruud (23 anni, norvegese). Per chiunque dei due vinca si tratterà del primo successo in carriera in un Masters 1000. Alcaraz è arrivato fino in fondo battendo in semifinale il vincitore dello scorso anno Hurkacz, superato con due tie-break 7-6, 7-6. Più facile la semifinale di Ruud, che ha eliminato senza troppa fatica l'argentino Cerundolo 6-4, 6-1. L'approdo in finale varrà per entrambi la miglior posizione in carriera nel ranking Atp. Lo spagnolo da lunedì sarà almeno numero 12 al mondo, e in caso di vittoria supererà il nostro Sinner in undicesima posizione. Il norvegese salirà in ogni caso al settimo posto, superando Rublev.

I precedenti Un solo precedente in carriera tra Alcaraz e Ruud nel 2021 ai quarti di finale del torneo di Marbella sulla terra battuta. Vinse lo spagnolo 6-2 6-4, per poi venire sconfitto da Jaume Munar in semifinale. In caso di successo a Miami per Alcaraz si tratterebbe della terza vittoria in un torneo Atp in carriera, dopo quelle all'Atp 250 di Umago (Croazia) nel 2021 e qualla nel 500 di Rio de Janeiro quest'anno (oltre al successo nelle Atp Finals Next Gen dello scorso anno a Torino). Ruud centrerebbe invece l'ottavo titolo a livello Atp.

Alcaraz: "Un sogno che si avvera" Il diciottenne spagnolo ha parlato della finale come di "un sogno che diventa realtà". "Giocare la mia prima finale in un Masters 1000 - ha spiegato - è una sensazione bellissima. Casper è un giocatore incredibile e anche una bella persona, sarà una finale durissima contro un grande avversario. Mi godrò la partita, sarà una finale divertente".