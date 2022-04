World Padel Tour, l'Alicante Open su Sky Sport

La stagione di padel più lunga ed entusiasmante di sempre prosegue su Sky Sport. Come più volte annunciato, saranno due i circuiti mondiali trasmessi da qui alla fine dell'anno, con Premier Padel che va ad affiancarsi al World Padel Tour. In totale, saranno 34 settimane dentro la gabbia in giro per il mondo, tra paesi-culla di questo sport come Argentina e Spagna e mercati nuovi ed in fortissima ascesa come il nord Europa e il Medioriente. La scorsa settimana ha segnato l'inizio del nuovo circuito targato FIP, Associazione Giocatori e Qatar Sports Investments con il Qatar Major 2022. Era stata annunciata una rivoluzione e possiamo dire che alle parole hanno fatto seguito i fatti, con un evidente salto in avanti dal punto di vista del prize money, della produzione televisiva e della comunicazione integrata. Venendo al campo, Premier Padel ha rinnovato la sfida che sta animando questo sport dallo scorso anno, quella tra Alejandro Galan e Juan Lebron da una parte e Paquito Navarro e Martin Di Nenno dall'altra. Per la seconda volta consecutiva, dopo il successo nel Vigo Open del World Padel Tour, si sono imposti gli ultimi due, che ambiscono sempre più a scalzare gli avversari dalla vetta del padel mondiale.