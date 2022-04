Due ospiti d'eccezione nel lunedì del torneo di Montecarlo: direttamente da Parigi, Marco Verratti e Neymar hanno assistito al match di Fognini sul Centrale, prima di testare le doti calcistiche di Novak Djokovic. Il siparietto, rigorosamente in italiano, è tutto da ridere. Il Masters di Montecarlo è in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e in streaming su NOW

