Il programma sul Centrale di Montecarlo si chiude con il big-match che vede di fronte gli ultimi due campioni: Fabio Fognini, vincitore nel 2019, affronta il greco Stefanos Tsitsipas, numero 5 del ranking e in trionfo dodici mesi fa. Il match in diretta su Sky Sport Uno e in streaming su NOW. Sul nostro liveblog cronaca e aggiornamenti

DJOKOVIC ELIMINATO AL 2° TURNO - AVANTI MUSETTI E SONEGO