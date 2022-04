Lorenzo Sonego si qualifica per gli ottavi di finale del torneo ATP 500 di Barcellona. Il torinese, 11^ testa di serie, ha piegato 6-4, 6-2 lo svedese Elias Ymer. Più tardi tocca a Musetti contro il britannico Evans: tutto in diretta su Sky Sport Tennis

Sonego batte Ymer 6-4, 6-2

Lorenzo Sonego esordisce con una vittoria a Barcellona. Il 26enne piemontese, n.28 del ranking e 11esima testa di serie, dopo essere stato esentato dal turno d’esordio, ha battuto 6-4, 6-2 lo svedese Elias Ymer, n.135 ATP, proveniente dalle qualificazioni. Primo set deciso da un break dell'azzurro, bravo a cancellare cinque palle del contro-break e portare a casa il parziale 6-4 in tre quarti d'ora. Sonego parte forte anche nel secondo set, quando strappa subito la battuta in due occasioni allo svedese, chiudendo agevolmente in un'ora e 17' di gioco. Ottimo il rendimento in battuta, con 41 punti raccolti sui 50 disponibili e nessun punto perso al servizio nel secondo parziale. Sfiderà in ottavi il vincente del derby spagnolo tra Pablo Carreno Busta e Bernabe Zapata Miralles.