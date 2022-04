Rafa Nadal giocherà il Masters di Madrid, al via il prossimo 1° maggio alla Caja Magica. Il maiorchino è fuori dal circuito dallo scorso 20 marzo, quando aveva accusato una fratura da stress alle costole nella finale persa a Indian Wells. "Ho tanta voglia di giocare in casa", le parole del n°4 del mondo. Il Masters di Madrid è in diretta su Sky Sport

Rafa Nadal sarà in campo al Masters di Madrid, quarto 1000 della stagione che Sky Sport trasmetterà in diretta da domenica 1° maggio. Ad annunciarlo è stato il maiorchino attraverso le proprie pagine social. L'attuale numero 4 del mondo è fuori dal circuito dalla finale di Indian Wells persa in due set contro l’americano Fritz. Dopo la California, infatti, si era dovuto fermare per una frattura da stress alle costole accusato durante la semifinale contro il giovane connazionale Alcaraz. Rafa è stato costretto allo stop dopo un inizio di stagione eccezionale: 21 partite, una sola sconfitta, quella con Fritz, e il 21° Slam in bacheca con gli Australian Open vinti a Melbourne a gennaio.