Roger Federer giocherà al torneo ATP 500 di Basilea. Manca ancora l'ufficialità, attesa nei prossimi giorni, ma il 20 volte campione in uno Slam sarà in campo nella sua città natale a fine ottobre. A confermarlo è il giornalista Rene Stauffer, biografo ufficiale del 'Maestro'. Secondo quanto riportato dalla 'SRF', Federer avrebbe confermato la sua partecipazione agli organizzatori degli Swiss Indoors, torneo che Roger ha conquistato in dieci occasioni, l'ultima nel 2019, per il suo 103° trionfo della carriera. Ci sarebbe anche la data precisa dell'esordio, martedì 25 ottobre. Le ultime due edizioni degli Swiss Indoors non sono state disputate a causa della pandemia.