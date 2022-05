Lorenzo Musetti vola per la prima volta agli ottavi del Masters di Madrid. Battuto nettamente lo statunitense Sebastian Korda, sconfitto 6-4, 6-3. Giovedì per il toscano la super sfida contro il tedesco Sascha Zverev, seconda testa di serie del seeding. Tutto il torneo in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e in streaming su NOW

Rovesci spaziali e micidiali drop-shot. Ha sciorinato tutto il suo bagaglio tecnico senza prendersi pause Lorenzo Musetti , che si è qualificato per gli ottavi di finale del “ Mutua Madrid Open ”, quarto Masters 1000 stagionale che si sta disputando sulla terra battuta della “Caja Magica” della capitale spagnola. Il 20enne di Carrara, n.63 del ranking, promosso dalle qualificazioni, ha regolato 6-4, 6-3 , in un’ora e quarantuno minuti, lo statunitense Sebastian Korda , n.30 del ranking. Negli ottavi Musetti sfiderà il tedesco Alexander Zverev, n.3 del ranking e due del seeding, campione in carica e vincitore anche dell’edizione del 2018: tra i due non ci sono precedenti.

La cronaca del match

L’azzurro è scattato meglio dai blocchi strappando la battuta in avvio all’americano e confermando il vantaggio dopo aver annullato la chance del contro-break (2-0). Nel quinto gioco Musetti ha mancato l’opportunità del doppio break con Korda che si è aggrappato alla prima di servizio (3-2), e in quello successivo con due rovesci spaziali ed un diritto in chiusura ha annullato all’americano la chance del tre pari salendo poi 4-2. Nel settimo game il doppio break per il Next Gen toscano è arrivato (5-2) ma Korda con un parziale di otto punti a zero si è rifatto sotto (5-4). Lorenzo però con autorevolezza ha chiuso 6-4. Di slancio il 20enne di Carrara ha preso un break di vantaggio anche in avvio di seconda fazione (2-0). Al cambio di campo, con Lorenzo avanti 2-1, Sebastian ha chiesto un medical time out per un problema all’inguine. Alla ripresa del match l’azzurro ha recuperato da 15-40 salendo 3-1: l’americano lo ha riagguantato sul 3 pari ma poi, dopo aver mancato la palla del sorpasso, ha ceduto nuovamente la battuta. Musetti ha ripreso a spingere e con tre giochi di fila ha archiviato la pratica (6-3).