Si ferma agli ottavi la corsa di Lorenzo Musetti al Masters di Madrid. L'azzurro si è ritirato all'inizio del secondo set per un problema muscolare contro la seconda testa di serie del seeding, il tedesco Alexander Zverev, che in quel momento conduceva 6-3, 1-0. Il torneo in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

Termina agli ottavi di finale il Masters di Madrid di Lorenzo Musetti. Il 20enne di Carrara, n.63 del ranking, promosso dalle qualificazioni, si è ritirato all'inizio del secondo set nel match contro Alexander Zverev, n.3 del ranking e due del seeding, campione in carica e vincitore dell’edizione del 2018. Al momento dell'abbandono, il tedesco conduceva 6-3, 1-0. Musetti aveva chiesto un medical time out per un risentimento al quadricipite della coscia sinistra subito dopo la fine del primo set. Ricordiamo che il toscano a Madrid aveva già giocato quattro partite tra qualificazioni e main draw. Da valutare l'entità dell'infortunio, visto che domenica 8 maggio cominciano gli Internazionali d'Italia, torneo in cui Musetti è tra i giocatori più attesi.

La cronaca del match

Lorenzo ha iniziato piuttosto bene ma “Sascha” ha preso a servire da par suo concedendo le briciole nei propri turni di battuta. Nel settimo gioco Musetti ha pagato carissimi due drop-shot riusciti male ed ha poi subìto il break al termine di uno scambio massacrante con il tedesco che è passato in vantaggio 4-3. Zverev ha confermato il break (5-3) e poi con il quarto game di fila - e un altro break - ha chiuso un primo set praticamente perfetto 6-3, dove ha messo in campo l’88% di prime e ben 7 ace, con 17 vincenti a fronte di soli 7 errori. Dopo il trattamento del fisioterapista alla coscia, Musetti ha provato ma dopo che Zverev ha tenuto il servizio nel 1° game del secondo set, si è ritirato.

Musetti nuovo 'best ranking'

Grazie ai punti conquistati a Madrid dove, partito dalle qualificazioni, ha battuto nel main draw prima il bielorusso Ilya Ivashka, n.48 del ranking, e poi lo statunitense Sebastian Korda, n.30 del ranking, Musetti si è già assicurato un nuovo primato in classifica: virtualmente è n.51, cinque posizioni più in alto del “best ranking” firmato a inizio marzo.