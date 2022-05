Elina Svitolina è stata la prima giocatrice a a chiedere una presa di posizione del tennis contro l'invasione russa dell'Ucraina. Sono stati mesi molto difficili per lei, che ha deciso di fermarsi e di non giocare nemmeno il torneo di Roma (vinto due volte). L'ex numero tre del mondo, a Milano per un evento di beneficenza in favore del suo Paese, si è raccontata ai nostri microfoni: l'intervista esclusiva alle 12.30 su Sky Sport 24