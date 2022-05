Altra giornata di grande tennis su Sky. Al Foro Italico in campo altri due azzurri, Luca Nardi (secondo match sul Grand Stand) e Jannik Sinner (ultimo sul Centrale). Debutto anche per il n°1 del mondo Novak Djokovic, in un match valevole per il 2° turno. Il Masters di Roma in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

INTERNAZIONALI, I RISULTATI DI LUNEDI'