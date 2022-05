Novak Djokovic non sbaglia l'esordio agli Internazionali d'Italia e vola agli ottavi. Il numero 1 del mondo lascia appena cinque giochi al russo Karatsev, dimostrando di aver definitivamente ritrovato la condizione. Il Masters di Roma in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

