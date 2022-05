Un convincente esordio al Master 1000 di Roma per Novak Djokovic che poi si è presentato puntuale allo Sky Tech con Filippo Volandri per analizzare alcuni momenti del match contro Karatsev vinto 6-3, 6-2. Un Djokovic apparso in crescita di condizione che non ha nascosto i suoi obiettivi: "Voglio vincere questo torneo per arrivare al massimo al Roland Garros di Parigi"