I risultati degli ottavi a Roma

Sascha Zverev ai quarti di finale degli Internazionali d'Italia: il tedesco, seconda testa di serie del seeding, supera 6-3, 7-6 l'australiano Alex De Minaur. In serata in campo anche Djokovic e Nadal. Il torneo in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

