E' tempo di semifinali al Foro Italico, nella penultima giornata degli Internazionali d'Italia. Nella parte bassa del tabellone grande attesa per il classico Zverev-Tsitsipas, in quella alta Ruud cerca la prima finale a Roma contro il n°1 del mondo, Novak Djokovic. Bolelli e Fognini a caccia della finale nel doppio. Il torneo in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW