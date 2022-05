Bolelli/Fognini eliminati in semifinale di doppio

Si ferma in semifinale la corsa di Bolelli e Fognini nel torneo di doppio degli Internazionali d'Italia. Gli azzurri sono stati battuti 6-3, 7-5 dai fortissimi croati Mektic e Pavic

Simone Bolelli e Fabio Fognini si fermano in semifinale a Roma. Gli azzurri sono stati battuti 6-3, 7-5 dalla coppia croata formata da Nikola Mektic e Mate Pavic, dominatori della specialità nella scorsa stagione con nove trofei vinti tra cui Wimbledon e l'oro olimpico a Tokyo. I campioni in carica degli Internazionali d'Italia hanno sconfitto i "Chicchi" in un assaggio delle Davis Cup Finals che si giocheranno a Bologna, con la Nazionale azzurra che esordirà nel Gruppo A il 14 settembre proprio contro la Croazia. I croati si giocheranno il titolo domenica contro la strana coppia formata da "Long John" Isner ed "El peque" Diego Schwartzman.