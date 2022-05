Stefanos Tsitsipas rimonta Sascha Zverev e si qualifica per la prima volta in carriera per la finale degli Internazionali d'Italia. 4-6, 6-3, 6-3 i parziali per il greco. Stasera non prima delle 19.30 la seconda semifinale tra il n°1 del mondo Djokovic e il norvegese Ruud. Tutto in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW