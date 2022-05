Prosegue il momento magico di Iga Swiatek, che vince per la seconda volta consecutiva gli Internazionali d'Italia. Battuta la tunisina Ons Jabeur con i parziali di 6-2, 6-2. Per la polacca si tratta della 28^ vittoria di fila, la 35^ di questo magico 2022

Iga Swiatek si è confermata regina di Roma. Nella finale degli Internazionali d’Italia, la polacca n.1 del ranking e del seeding, ha sconfitto 6-2, 6-2, in un’ora e 22 minuti di partita, la tunisina Ons Jabeur, n.7 WTA e nona testa di serie, inanellando la 28^ vittoria consecutiva (la quarta striscia positiva più lunga dell’Era Open), la 35^ di questo 2022 (la 27^ in due set) contro appena 3 sconfitte. Swiatek completa il back-to-back al Foro, dove è in serie positiva da undici partite, lei che in questo 2022 ha già messo in bacheca cinque trofei, compresi quattro “1000”.