Esordio sul velluto per Jannik Sinner , che si libera dello statunitense Bjorn Fratangelo , n.186 ATP, proveniente dalle qualificazioni, e vola al 2° turno del Roland Garros. 6-3, 6-2, 6-3 i parziali per il n°12 del ranking e 11 del seeding. E’ la terza presenza al Roland Garros, per il 20enne di Sesto Pusteria che nel 2020 da debuttante assoluto si arrese solo nei quarti a Rafa Nadal. Sempre lo spagnolo lo scorso anno lo ha fermato negli ottavi. L’altoatesino è nella parte bassa del tabellone, quella presieduta dal russo Medvedev, con l’altro russo Rublev come ipotetico avversario negli ottavi. Al 2° turno sfiderà lo spagnolo Carballes Baena , n.89 ATP: tra i due non ci sono precedenti.

Sinner-Fratangelo, la cronaca del match

Non un inizio esaltante per Jannik, sufficiente però per tenere a debita distanza l’americano: grazie ad un break al quarto gioco il tennista allenato da coach Simone Vagnozzi si è assicurato il primo set per 6-3. Sinner si è sciolto ed ha preso subito un break all’inizio del secondo parziale e poi ne ha preso un secondo nel settimo game, variando parecchio il ritmo degli scambi e mettendo in difficoltà Fratangelo. E poi ha chiuso 6-2. Nel terzo gioco del terzo set Fratangelo, che ha continuato a toccarsi il ginocchio destro, ha annullato una prima palla-break ma non la seconda. Jannik ha confermato il vantaggio (3-1) e poi lo ha difeso con una certa disinvoltura, se si escludono due palle-break annullate nel sesto gioco: nel nono gioco Fratangelo ha annullato un match-point con una prima robusta ma sul secondo ha spedito lungo il diritto e Sinner ha chiuso 6-3.