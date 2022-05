Trevisan non si ferma più: vola al 3° turno

Martina Trevisan scatenata: l'azzurra si qualifica per il 3° turno del Roland Garros grazie al netto successo per 6-3, 6-2 sulla polacca Magda Linette

Martina Trevisan non si ferma più: l’italiana è al terzo turno del Roland Garros dopo aver sconfitto la polacca Magda Linette con il punteggio di 6-3, 6-2. La partita si indirizza subito bene per la Trevisan che va subito avanti di un break e dopo averlo difeso annullando una palla per il controbreak sia nel quarto che nel sesto game, sale addirittura sul 5-2. Al momento di chiudere il primo set, però, l’italiana si distrae e restituisce uno dei due break di vantaggio. Ricompostasi in risposta, la Trevisan riprende a martellare e al quinto set point chiude 6-3.

Trevisan a caccia di un altro ottavo a Parigi

Nel secondo parziale, la Linette prova a cambiare l’inerzia della partita ed è la prima ad andare avanti di un break. La Trevisan però non si scompone e infila una striscia di quattro game consecutivi con la quale torna ad avere in mano il match, che ormai si gioca soltanto sui turni di servizio dell’italiana. La Trevisan, però, va di corsa e con un altro break, il sesto nella partita, chiude la pratica in un’ora e 19 minuti di gioco, al primo match point utile. Per Martina, adesso, l’occasione di regalarsi un altro ottavo di finale al Roland Garros in carriera, dopo quello raggiunto nel 2020. Prima, però, la sfida con una tra Petra Kvitova e Daria Saville.