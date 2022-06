Iga Swiatek conferma i pronostici e vola in finale al Roland Garros: la polacca, numero 1 del mondo, ha liquidato in due set la russa Daria Kasatkina. In campo ora Trevisan-Gauff. Domani le due semifinali maschili: Nadal-Zverev e Cilic-Ruud. Il torneo è in diretta su Eurosport, canali 210 e 211 Sky

Swiatek-Kasatkina 6-2, 6-1

Alla vigilia, gli scontri diretti dicono 3-1 per la Swiatek, che nel 2022 si è già imposta sulla Kasatkina agli Australian Open, nel WTA 500 di Dubai e nel WTA 1000 di Doha, lasciandole soltanto undici game in tre match. La russa, al contrario, nel derby di quarti di finale contro la Kudermetova è sembrata progressivamente più contratta e agitata al servizio. Pronti, via e la Swiatek mette subito a segno il break in apertura, ma, un po’ nervosa anche lei, restituisce immediatamente il favore alla Kasatkina, che completa l’aggancio sul 2-2 in 20 minuti. L’equilibrio si spezza nuovamente nel sesto game: sotto 15-30, la russa prima tampona una devastante risposta indovinata dalla polacca su una seconda che viaggiava a 100km/h, ma poi, al momento di chiudere il punto, spedisce lo smash fuori di metri. La Swiatek non perdona ed è perfetta con il dritto lungolinea sulla palla break a favore. La Kasatkina è sempre più scoraggiata e nell’ottavo game va immediatamente sotto 0-40. Sul primo set point la russa mette in campo un’ennesima seconda di servizio troppo tenera e la polacca vi si avventa come un falco con il rovescio: dopo trentasei minuti di partita, la numero 1 WTA è a un set dalla seconda finale Slam in carriera.

Nel secondo set, l’equilibrio dura soltanto tre game: sul 2-1 la Swiatek si procura tre palle break grazie a un vincente di rovescio in cross stretto. La polacca spreca la prima affossando a rete il rovescio direttamente in risposta, ma sulla seconda ci pensa la Kasatkina a mandare fuori il dritto di metri. La russa ormai non ci crede più e nel sesto game va nuovamente sotto 0-40, complici soprattutto un errore di dritto e un doppio fallo. La Swiatek ne approfitta e indovina la risposta vincente di dritto sulla palla break, garantendosi almeno due possibilità di chiudere la partita al servizio. La polacca, però, ormai in controllo, non trema e completa l’opera con un ace. Sabato pomeriggio, la Swiatek giocherà la seconda finale in carriera in uno Slam, nonché la seconda al Roland Garros, dopo quella vinta nel 2020 contro Sofia Kenin.