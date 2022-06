Forlì Open, stasera in campo Musetti. LIVE su Sky

Le fasi finali del torneo maschile di Forlì in diretta su Ske e in streaming su NOW. Lorenzo Musetti stasera in campo contro l’argentino Juan Manuel Cerundolo: ore 21, live Sky Sport Arena

Nuovo appuntamento con il tennis su Sky, con l’edizione 2022 del torneo ATP Challenger 125 di Forlì, in corso di svolgimento sui campi in terra battuta del Tennis Club Villa Carpena. Su Sky sarà possibile seguire in diretta le fasi finali del Forlì Open, che ha nell’Italiano Lorenzo Musetti la testa di serie numero uno del tabellone.

Oggi sono in programma i quarti di finale, con ben quattro italiani in campo, compreso Musetti, che alle 21 affronterà l’argentino Juan Manuel Cerundolo. Questo match verrà proposto in diretta su Sky Sport Arena e in streaming su NOW. Sabato 4 giugno, le due semifinali, alle 17 e alle 19, domenica 5 la finale per il titolo, in programma alle 18.