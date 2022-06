L'Atp 250 di Stoccarda è su Sky: torna Berrettini

La stagione su erba prende il via dall'Atp 250 di Stoccarda, in diretta su Sky Sport da lunedì 6 giugno con tre italiani in tabellone. Il torneo tedesco segnerà il rientro sul circuito di Matteo Berrettini, vincitore nel 2019 e reduce da un lungo stop per un infortunio alla mano destra che l'ha costretto a saltare il calendario su terra rossa. A Stoccarda saranno presenti anche Lorenzo Sonego e Lorenzo Musetti. L'Atp 250 di Stoccarda è in diretta su Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis e in streaming su NOW

Prosegue la stagione del grande tennis sui canali Sky. Archiviata la terra rossa, entra in scena l'erba con il torneo ATP 250 “Boss Open”, in programma a Stoccarda da lunedì 6 a domenica 12 giugno. Sui nostri canali sarà possibile seguire in diretta le giornate di gara del torneo tedesco su Sky Sport Tennis e Sky Sport Uno, ma anche in streaming su NOW. Telecronache affidate a Elena Pero, Luca Boschetto, Pietro Nicolodi, Andrea Paventi e Fabio Tavelli, affiancati nel commento da Laura Golarsa. L’Atp di Stoccarda vedrà il ritorno in campo del numero uno italiano Matteo Berrettini. Il finalista di Wimbledon 2021, fermo ai box da aprile dopo l'operazione alla mano destra post Miami che l'ha costretto a saltare la stagione su terra, inizierà da qui la sua preparazione in vista dei Championships. L'azzurro proverà a ripetere il successo sull'erba tedesca del 2019.

Un tabellone con tante stelle

Berrettini, vincitore a Stoccarda nel 2019, sarà il numero 2 del seeding dopo la wild card concessa al greco Stefanos Tsitsipas. Ma saranno tante le stelle al via del torneo: dal polacco Hubert Hurkacz al canadese Denis Shapovalov, passando per l'australiano Nick Kyrgios e e lo scozzese Andy Murray, ex numero uno del mondo. E poi ci saranno altri due italiani di scena: Lorenzo Sonego farà il suo esordio contro il francese Benoit Paire, mentre Lorenzo Musetti affronterà al primo turno Nikoloz Basilashvili. Berrettini invece inizierà il suo torneo dal secondo turno contro il vincente della sfida tra Joao Sousa e un qualificato.