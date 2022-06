Sonego avanza a Stoccarda: battuto Paire in 2 set

Inizia con il piede giusto l'avventura di Lorenzo Sonego (testa di serie numero 6) sull'erba di Stoccarda. Il tennista italiano, infatti, ha battuto al primo turno dell'Atp250 tedesco il francese Benoit Paire (numero 60 del ranking) con il punteggio di 7-5 6-2. Buonissima la prestazione di Sonego che nel primo set ha dovuto adattarsi al meglio alla superficie vincendo con qualche difficoltà, salvo poi dilagare nel secondo parziale dove non ha avuto grossi problemi a battere la resistenza di Paire. Molto solido l'azzurro quando ha dovuto recuperare un break nel primo set e poi chiudere 7-5. Nel secondo set è tutto più semplice per il piemontese. Il servizio ha un rendimento migliore e in risposta c’è maggior profondità. Le conseguenze sono evidenti: break nel quarto e nell’ottavo game e partita che termina sul 6-2.



Al secondo turno, Sonego se la vedrà con il tedesco Jan-Lennard Struff (numero 103 del ranking), vittorioso per 7-5 5-7 7-6 (8) contro l’americano Marcos Giron.