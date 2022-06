Flavia Pennetta e Francesca Schiavone riportano uno Slam in Italia: vittoria nel doppio, categoria "Legends", dello Slam parigino. Battute le argentine Gisela Dulko e Gabriela Sabatini in tre set e in rimonta dopo un difficile inizio

La classe non invecchia mai. Le tenniste azzurre Francesca Schiavone e Flavia Pennetta hanno trionfato al Roland Garros, vincendo il doppio nella categoria "Legends". Battuta in finale la coppia argentina formata da Gisela Dulko e Gabriela Sabatini con il punteggio di 1-6, 7-6, 10-6 dopo un'ora e 22 minuti di gioco. Dulko e Pennetta erano state anche compagne di doppio per alcuni anni durante la loro carriera: stavolta poteva vincere soltanto una ed è stata la brindisina. La coppia italiana è stata brava a reagire dopo un pessimo inizio e a imporsi nel super tie-break in una partita molto equilibrata. Le due erano arrivate in finale dopo gli incontri vinti contro le coppie Maleeva/Stubbs e Hantuchova/Navratilova.

La bacheca delle azzurre



Pennetta e Schiavone aggiungono questo titolo ai due Slam conquistati nei loro anni migliori. Schiavone vinse proprio il Roland Garros nel 2010, arrivando in finale l'anno successivo, mentre Pennetta trionfò agli Us Open 2015 nella finale tutta italiana contro Roberta Vinci, annunciando poi la sorprendente decisione del ritiro a fine anno. Nel palmares di quest'ultima ci sono anche 4 Fed Cup (2006, 2009, 2010, 2013), le prime tre conquistate con la stessa Schiavone in squadra. Una bella storia per quest'ultima, tornata sui campi da gioco con successo dopo essere guarita da un tumore circa due anni fa.