"Sembra un infortunio molto grave". A dirlo è lo stesso Alexander Zverev, dopo il forfait nel secondo set della semifinale del Roland Garros contro Rafa Nadal. Tedesco fuori in lacrime e in stampelle, con la caviglia talmente gonfia da non poter neanche mettere la scarpa. Sui social è allora lo stesso tennista a spiegare le sue condizioni, pur senza una diagnosi completa: "Per me un giorno molto difficile sul campo, un match fantastico finché non è successo quello che avete visto. Sembra un infortunio molto grave ma i medici lo stanno ancora analizzando. Vi aggiornerò appena ne saprò di più".