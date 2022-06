Nadal: "Spero non sia il mio ultimo Roland Garros"

Nel corso del torneo Rafa Nadal si è spesso soffermato nelle conferenze stampa sulle condizioni del suo piede destro, afflitto dalla sindrome di Mueller-Weiss. Si tratta di una malattia degenerativa del piede, che colpisce lo scafoide, e che costringe lo spagnolo a ricorrere spesso a infiltrazioni. "Perderei volentieri la finale per avere un piede nuovo", ha confessato dopo la vittoria in semifinale con Zverev. Sulle condizioni fisiche del maiorchino c'è grande apprensione da parte dei suoi milioni di tifosi in tutto il mondo