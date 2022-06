"Non so cosa accadrà nel futuro, ma finché avrò forza continuerò a lottare". Con questa frase Rafa Nadal, al termine della finalissima vinta contro Casper Ruud che gli è valsa il 14° titolo al Roland Garros e il 22° Slam, ha allontanato le voci di ritiro. Poi, ai microfoni di Tim Henman e Mats Wilander su Eurosport, ha spiegato i tormenti del suo piede destro. "E' una grande sorpresa anche per me questo successo, anche se ovviamente ci credevo - le parole del maiorchino -. Il problema al piede c'è: a Roma è stato impossibile da gestire. Il medico è stato qui in queste due settimane. Gioco con un'iniezione sul nervo, il piede viene addormentato. Quante iniezioni ho fatto? Meglio che non ve lo dica...". Rafa convive da tempo con la sindrome di Mueller-Weiss, la malattia degenerative dello scafoide. "Perderei la finale per avere un nuovo piede, non avrei dubbi su cosa scegliere", aveva detto prima della finale lo spagnolo.