Coppa Davis, Binaghi: "Obiettivo vincere girone"

La Coppa Davis torna dopo 46 anni a Bologna che, dal 13 al 18 settembre, ospiterà uno dei quattro gironi della fase finale. Protagoniste quattro squadre: Argentina, Croazia, Italia e Svezia. Le aspettative azzurre sono alte. Parola di Binaghi e Volandri. Le qualificazioni e le fasi finali per la prima volta e fino al 2024 su Sky COPPA DAVIS, IL CALENDARIO DELL'ITALIA NELLA FASE A GIRONI Condividi

La Davis Cup torna dopo 46 anni a Bologna, ospitando uno dei quattro gironi della fase finale. La manifestazione si svolgerà dal 13 al 18 settembre all’Unipol Arena di Casalecchio di Reno- per la prima volta anche su Sky - e vedrà protagoniste quattro squadre: Argentina, Croazia, Italia e Svezia. "Torniamo nel centenario della nostra partecipazione alla Coppa Davis", le parole di Angelo Binaghi, Presidente della FIT a Sky Sport. "Bologna è una colonna portante del nostro sistema organizzativo. Torniamo inoltre nel momento migliore, perchè siamo più grandi, forti e popolari. Con tutte le credenziali giuste per vincere. Vogliamo vincere il girone e arrivare in Spagna a giocare il girone finale. Dobbiamo pensare nel medio periodo di poter vincere e fare tutto ciò che serve per poter essere pronti".

Svelato il logo del centenario Per celebrare la ricorrenza del centenario la Federazione Italiana Tennis ha creato uno speciale logo, svelato oggi nella conferenza stampa di presentazione del girone finale, svoltasi nella sede della Regione EmiliaRomagna, a Bologna, cui hanno partecipato, oltre al Presidente della FIT, il Capo del Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Michele Sciscioli, il Presidente della Regione Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini, il Consigliere Delegato al Turismo e ai Grandi Eventi Sportivi del Comune di Bologna, Mattia Santori, e il Capitano della Nazionale italiana di Coppa Davis, Filippo Volandri.

Il trofeo assegnato al termine della fase finale a eliminazione diretta Ospite d’onore proprio lei, la Coppa Davis, il trofeo che quest’anno sarà assegnato al termine della fase finale ad eliminazione diretta, che si svolgerà a Malaga (Spagna) dal 21 al 27 novembre, cui parteciperanno le due migliori classificate dei quattro gironi che compongono la fase finale.

Volandri: "Squadra forte, puntiamo a grandi obiettivi" “Quello di Bologna è un girone tosto, difficile, ma molto stimolante". Le parole di Filippo Volandri, Capitano della Nazionale italiana di Coppa Davis. "Ritrovare la Croazia contro la quale abbiamo perso lo scorso anno a Torino sarà un motivo ulteriore di rivincita. In vista di settembre abbiamo tutto il tempo per poterci attrezzare e soprattutto faremo tesoro dell’esperienza del 2021. Sono sicuro che la squadra si farà trovare pronta a dare il massimo per centrare la qualificazione ai quarti e volare a Malaga per la fase finale”.

La Davis Cup fino al 2024 su Sky Una grande novità per gli appassionati di tennis: le qualificazioni e le fasi finali della Davis Cup per la prima volta e fino al 2024 su Sky, con protagonista l’Italia del capitano Filippo Volandri nel primo appuntamento delle Davis Cup by Rakuten Finals (Group Stage e le Finals dal 23 al 27 novembre)