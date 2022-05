Coppa Davis, il calendario dell'Italia a Bologna

E' stato comunicato il calendario della fase a gironi della Coppa Davis, con l'Italia che sarà impegnata dal 14 settembre alla Unipol Arena di Bologna. Gli azzurri di capitan Volandri debutteranno con la Croazia, per poi sfidare Argentina e Svezia. In palio due posti per la fase finale a Malaga. La Coppa Davis è su Sky Sport fino al 2024

Sorteggiato il calendario della fase a gironi della Coppa Davis 2022, che si apre martedì 13 settembre in quattro sedi europee: Bologna (ITA), Valencia (ESP), Amburgo (GER) e Glasgow (GBR). Gli azzurri di capitan Volandri saranno impegnati alla Unipol Arena nel gruppo A contro i finalisti del 2021 della Croazia, l'Argentina e la Svezia. Primo match al via alle ore 16, tutto da vivere in diretta su Sky Sport. Le prime due di ogni gruppo volano a Malaga per la fase finale, prevista dal 21 al 27 novembre.