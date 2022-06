Finisce anzitempo il torneo di Lorenzo Musetti sull'erba del Queen's dopo una caduta dal lato del rovescio per provare a recuperare un diagonale del kazhako Bublik. Dopo l'intervento del fisioterapista Musetti, che aveva perso 6-3 il primo set, si è ritirato. Da verificare le sue condizioni in vista di Wimbledon

Un primo set giocato senza squllli e perso 6-3 a causa di un break subito in apertura da Bublek . Poi un infortunio, la cui entità andrà valutata in vista di una partecipazione a Wimbledon. Lorenzo Musetti chiude dopo 35' minuti la sua avventura al torneo sull'erba del Queen's di Londra . Lorenzo Musetti, che doveva fronteggiare due palle break nel primo game del secondo set, ha abbandonato per un problema muscolare alla coscia dopo esser caduto dal lato del rovescio durante uno spostamento per recuperare un colpo in diagonale di Bublik. Nonostante l'intervenuto del fisioterapista, l'azzurro ha lasciato il campo in maniera definitiva. Domani toccherà a Sonego e Berrettini che affronteranno Murray ed Evans con la possibilità di affrontarsi in un nuovo derby italiano dopo quello di Stoccarda

