"Spero di poter giocare anche gli US Open"

"Negli ultimi 15 anni - ha continuato Nadal - gli Slam sono stati sempre vinti dagli stessi 3-4 giocatori, mentre sull'erba tutto può cambiare perché possono succedere cosa insperate. Però non voglio fermarmi a Wimbledon, spero di poter giocare anche gli US Open. Sono i miei ultimi anni di carriera e se il fisico me lo permetterà, voglio giocare il più possibile. Però sono aperto ad accettare le cose per come verranno. Il sogno Grande Slam? L'ultimo a riuscirci è stato Rod Laver piu' di 40 anni fa. E' difficile pensare di potercela fare a 36 anni", ha detto poi, con un po' della solita scaramanzia lo spagnolo. "Le sensazioni sono buone, giocare bene al Roland Garros mi è servito a livello di autostima. L'erba però è una superficie diversa e c'e' poca logica. Sono tre anni che non gioco sull'erba e sara' difficile. I primi turni saranno cruciali. Se li superi i rivali diventano piu' difficili ma tu, intanto, giochi con piu' sicurezza. Le prime partite le giochi con gente con poca esperienza su questi campi ed e' un po' una lotteria", ha concluso.