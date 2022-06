Sinner, Darren Cahill nel team: è il super coach

Nuovo ingresso nello staff di Jannik Sinner. Si tratta di Darren Cahill, tra i "super coach" più stimati del circuito che in passato ha lavorato con tennisti di primo ordine come Lleyton Hewitt, Andre Agassi e Simona Halep. Nell'ultimo periodo, invece, aveva affiancato la statunitense Amanda Anisimova. Cahill è già a Eastbourne, nell'East Sussex, dove Sinner prenderà parte al suo primo torneo della stagione su erba in vista di Wimbledon. I due sono stati avvistati in campo insieme, il segno di una collaborazione che sta per iniziare.