Jannik Sinner torna in campo per la prima volta dopo l'infortunio al Roland Garros, accompagnato dal nuovo super coach Darren Cahill. L'azzurro affronta agli ottavi del torneo ATP di Eastbourne lo statunitense Tommy Paul, n°35 del ranking. Il match in diretta su Sky Sport Uno e in streaming su NOW, sul nostro liveblog cronaca e aggiornamenti

SONEGO ELIMINATO, AVANTI GIORGI