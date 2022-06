Il tennista altoatesino, assente dai campi dal ritiro del Roland Garros (a causa di un problema al ginocchio), è pronto al rientro per l'Atp di Eastbourne (al via nel weekend), torneo di preparazione in vista di Wimbledon. Il talento classe 2001 ha condiviso un video su Instagram mentre si allena sull'erba inglese, con un saluto di benvenuto: "Hello Eastbourne"

SINNER A EASTBOURNE, L'ANNUNCIO SUI SOCIAL